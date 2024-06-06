"Изменения точно будут": Ребров – о составе сборной Украины на матч против Польши
Источник:Ютуб-канал УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста относительно состава команды. 7 июня "сине-желтые" проведут спарринг против Польши.
В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы 2024. В канун поединка состоялась традиционная пресс-конференция главного тренера.
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Ребров пообещал изменения в стартовом составе сборной Украины
Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров сообщил, что стартовый состав команды в товарищеском матче против Польши будет отличаться от того, что был в предыдущей игре с Германией (0:0).
Изменения точно будут. У нас есть три игры. Я доволен, что у нас есть достаточно игр, чтобы проверить всех кандидатов. Завтра точно изменения будут,
– сказал Ребров.
Добавим, что после поединка с Германией в расстановку сборной Украины прибыл голкипер Реала Андрей Лунин, которому Сергей Ребров предоставил возможность отпраздновать со "сливочными" победу в Лиге чемпионов.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Сборная Украины на групповом раунде сыграет в одном квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, а Польше в квартете будут противостоять Нидерланды, Австрия и Франция.