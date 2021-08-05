Ребров нашел лазейку в контракте и может покинуть Аль-Айн ради сборной Украины

Главный тренер арабского Аль-Айну Сергей Ребров не может просто расторгнуть договор со своим клубом за приглашение возглавить сборную Украины по футболу.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, у украинца в контракте нет пункта о досрочном расторжении контракта ради работы в национальной команде.

К слову Преемник Шевченко Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины, – СМИ

Раньше, когда Ребров подписывал контракт с Аль-Айном, была информация что соответствующий пункт в контракте есть и тренер сможет беспрепятственно возглавить сборную Украины, в случае ухода Шевченко.

В то же время, лазейкой в контракте является "испытательный срок", во время течения которого стороны присматриваются друг к другу. Якобы этот пункт и будет активирован на встрече с руководством клуба.

Сборная Украины осталась без главного тренера

В первый день августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет работать помощник украинца Андреа Малдера.

Еще летом 2020 года в УАФ Шевченко предложили новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.

Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

Ребров подписал контракт с Аравийским Аль-Айном лишь 6 июня. Именно экс-тренера Ференцвароша называют главным кандидатом на вакантное кресло наставника "сине-желтых".