Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, в українця в контракті немає пункту про дострокове розірвання контракту заради роботи в національній команді .

До слова Наступник Шевченка: Ребров найближчим часом очолить збірну України, – ЗМІ

Раніше, коли Ребров підписував контракт з Аль-Айном, була інформація що відповідний пункт в контракті є і тренер зможе безперешкодно очолити збірну України, в разі відходу Шевченка.

У той же час, лазівкою в контракті є "випробувальний термін", під час перебігу якого сторони придивляються один до одного. Нібито цей пункт і буде активований на зустрічі з керівництвом клубу.

Ребров підписав контракт з аравійським Аль-Айном лише 6 червня. Саме екстренера Ференцвароша називають головним кандидатом на вакантне крісло наставника "синьо-жовтих".

Збірна України залишилася без головного тренера