Как сообщает журналист Игорь Бурбас, у украинца в контракте нет пункта о досрочном расторжении контракта ради работы в национальной команде.

К слову Преемник Шевченко Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины, – СМИ

Раньше, когда Ребров подписывал контракт с Аль-Айном, была информация что соответствующий пункт в контракте есть и тренер сможет беспрепятственно возглавить сборную Украины, в случае ухода Шевченко.

В то же время, лазейкой в контракте является "испытательный срок", во время течения которого стороны присматриваются друг к другу. Якобы этот пункт и будет активирован на встрече с руководством клуба.

Ребров подписал контракт с Аравийским Аль-Айном лишь 6 июня. Именно экс-тренера Ференцвароша называют главным кандидатом на вакантное кресло наставника "сине-желтых".

Сборная Украины осталась без главного тренера