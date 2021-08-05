Как сообщает журналист Игорь Бурбас, у украинца в контракте нет пункта о досрочном расторжении контракта ради работы в национальной команде.
К слову Преемник Шевченко Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины, – СМИ
Раньше, когда Ребров подписывал контракт с Аль-Айном, была информация что соответствующий пункт в контракте есть и тренер сможет беспрепятственно возглавить сборную Украины, в случае ухода Шевченко.
В то же время, лазейкой в контракте является "испытательный срок", во время течения которого стороны присматриваются друг к другу. Якобы этот пункт и будет активирован на встрече с руководством клуба.
Сборная Украины осталась без главного тренера
- В первый день августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет работать помощник украинца Андреа Малдера.
- Еще летом 2020 года в УАФ Шевченко предложили новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.