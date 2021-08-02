Наследник Шевченко: Ребров рассматривает возможность возглавить сборную Украины
2 августа 2021 , 20:04Читати новину українською
Источник:Цыганык LIVE
Главный тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров входит в число кандидатов на замену Андрея Шевченко в сборной Украины. У него даже есть специальный пункт в контракте.
Как сообщила редакция телеканалов "Футбол", а позже подтвердил и известный журналист Игорь Цыганык, Сергей Ребров находится в числе основных кандидатов на роль тренера сборной Украины, рядом с Мироном Маркевичем.
К слову Маркевич, Ребров или вернется Шевченко: кто может возглавить сборную Украины
По словам источника, у Реброва есть возможность разорвать контракт с Аль-Айном преждевременно, что позволит ему возглавить национальную команду Украины.
Ребров уже начал переговоры со своими агентами по преждевременному разрыву контракта, пояснил Цыганык.Кто может возглавить сборную Украины по коэффициентам Favbet? Эсперты вероятность назначения Реброва тренером сборной Украины к 1 сентября 2021 года оценили коэффициентом 3. На назначение Мирона Маркевича выставили коэффициент 1,5. Коэффициент 7 – так оценили вероятность назначения Руслана Ротаня.
Андрей Шевченко покинул сборную Украины: коротко
- 1 августа Андрей Шевченко заявил, что его контракт с УАФ истек. Он поблагодарил всех за работу. Это сделал и его помощник Андреа Малдера.
- Хотя в июне 2020 года УАФ Шевченко предложили контракт на 2,5 года (до 31 декабря 2022 года), а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- На 9 августа запланировано заседание исполкома УАФ, на котором будет принято решение относительно тренерского штаба сборной Украины. Ему придется готовить команду к матчам отбора ЧМ-2022. Ближайшие матчи отбора для сборной Украины – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома со сборной Франции.