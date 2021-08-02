Наследник Шевченко: Ребров рассматривает возможность возглавить сборную Украины

Главный тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров входит в число кандидатов на замену Андрея Шевченко в сборной Украины. У него даже есть специальный пункт в контракте.

Как сообщила редакция телеканалов "Футбол", а позже подтвердил и известный журналист Игорь Цыганык, Сергей Ребров находится в числе основных кандидатов на роль тренера сборной Украины, рядом с Мироном Маркевичем.

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По словам источника, у Реброва есть возможность разорвать контракт с Аль-Айном преждевременно, что позволит ему возглавить национальную команду Украины.

Ребров уже начал переговоры со своими агентами по преждевременному разрыву контракта, пояснил Цыганык.

Андрей Шевченко покинул сборную Украины: коротко

1 августа Андрей Шевченко заявил, что его контракт с УАФ истек. Он поблагодарил всех за работу. Это сделал и его помощник Андреа Малдера.

Хотя в июне 2020 года УАФ Шевченко предложили контракт на 2,5 года (до 31 декабря 2022 года), а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.

На 9 августа запланировано заседание исполкома УАФ, на котором будет принято решение относительно тренерского штаба сборной Украины. Ему придется готовить команду к матчам отбора ЧМ-2022. Ближайшие матчи отбора для сборной Украины – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома со сборной Франции.

Эсперты вероятность назначения Реброва тренером сборной Украины к 1 сентября 2021 года оценили коэффициентом 3. На назначение Мирона Маркевича выставили коэффициент 1,5. Коэффициент 7 – так оценили вероятность назначения Руслана Ротаня.