Неожиданный поворот не туда: Ребров может стать главным тренером сенсационной сборной ЧМ-2022
Источник:Футбольные тузы
Сергей Ребров может переехать в соседнюю страну ОАЭ. Сборная этой страны выдала сенсацию на чемпионате мира-2022 в Катаре.
У украинского специалиста есть все шансы стать главным тренером Саудовской Аравии. Сборная Украины и Аль-Айн ухватились за голову.
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Очередной сюрприз
Сергей Ребров балансирует на канате, поскольку с одной стороны мин может оказаться у руля сборной Украины, а с другой – остаться главным тренером Аль-Айна из ОАЭ. Сам же украинец не знает, где он продолжит свою деятельность, поэтому даже на вопросы журналистов отвечает неоднозначно. Но у Реброва появилась еще одна головная боль, а именно претенденство на пост главы сборной Саудовской Аравии.
Украинский специалист – один из кандидатов на должность главного тренера сборной Саудовской Аравии, которая осталась без наставника после ухода француза Эрве Ренара после чемпионата мира-2022 готовы предложить большую зарплату, чем у сборной Украины.
Сборная Саудовской Аравии на ЧМ-2022
- "Зеленые орлы" стали единственной командой на Мундиале в Катаре, которой удалось одолеть будущего победителя турнира сборную Аргентины (1:2).
- Принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд подарил каждому футболисту автомобиль Rolls-Royce Phantom за победой над командой Месси. Его первоначальная стоимость стартует от 600 тысяч долларов. Но и на этом презенты не окончились. Каждый герой этого поединка получил по 2,5 миллиона евро за этот триумф над Аргентиной. Интересно, что после победы над латиноамериканской сборной в Саудовской Аравии объявили выходной ради празднования.
- Несмотря на удачное начало саудиты, не смогли преодолеть групповой этап, достойно выступив и уступив сборным Польши и Мексики.