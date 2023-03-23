Приход в сборную Украины откладывается: Ребров может остаться в клубе по ОАЭ

Сергей Ребров успешно работает с Аль-Айном, пока СМИ активно сватают его на должность главного тренера сборной Украины. Однако далеко не все верят, что 48-летний наставник возглавит главную команду страны.

Комментатор Роберто Моралес высказал свое мнение о возможном приходе Сергея Реброва к рулю сборной Украины. Он не верит, что летом 2023 года Сергей Станиславович возглавит "сине-желтых".

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Моралес: Он не сказал, что точно после завершения контракта с Аль-Айном уйдет в сборную

Моралес не исключает, что Аль-Айн сделает как можно лучшее предложение Реброву по продлению контракта.

Ребров давал интервью и был очень аккуратным. Но он не сказал, что точно по завершении контракта с Аль-Айном уйдет в сборную. Он сказал, что ему там очень удобно работать. Это история о том, что он может продлить контракт с Аль-Айном. Условия ему там предложат самые лучшие,

– сказал Моралес.

Комментатор рассказал, что боссы Аль-Айна могут захотеть сохранить Реброва, чтобы команда хорошо сыграла на стартующей в августе Азиатской лиге чемпионов.

"Если все у него будет хорошо с результатами, Реброву могут предложить новый контракт и он сможет требовать очень дорогого усиления под Азиатскую лигу чемпионов, которую так желают богатые владельцы клуба. Поэтому вопрос, кто будет тренером сборной, очень загадочный", – добавил украинский комментатор. .

Пока сборная Украины готовится к матчу отбора на Евро-2024 против Англии под руководством Руслана Ротаня, который одновременно работает с "молодежкой" и Александрией. Легенда Днепра выведет команду на матч на "Уэмбли", который состоится 26 марта в 19:00 (по Киеву).

В УАФ ожидают, что уже летом Ребров возглавит национальную команду. Об этом недавно в интервью подтвердил вице-президент Украинской ассоциации футбола Алексей Михайличенко.

Напомним, что действующий контракт Реброва по клубу ОАЭ рассчитан до конца июня 2023 года. Пока его команда идет на втором месте в Про-лиге ОАЭ, имея в своем активе 40 очков. Что на 5 баллов меньше, чем у лидера сезона Шабаб Аль-Ахли.

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