Топ-голы Реброва за сборную Украины: как Сергей ставил на колени Россию и поражал на ЧМ-2006

Новоиспеченный коуч национальной команды имеет богатую игровую историю в составе главной команды страны. Помните пятерку лучших мячей легенды в сине-желтой футболке.

Сборная Украины наконец-то получила нового главного тренера. УАФ назначила Сергея Реброва наставником "сине-желтых", подписав контракт на три года.

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Во время карьеры игрок Ребров стал легендой сборной. В 75 матчах за национальную команду нападающий забил 15 голов. Это позволяет ему занимать четвертое место в рейтинге бомбардиров команды.

Больше голов забивали только Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (45) и Евгений Коноплянка (21). Так что 24 канал предлагает вспомнить пятерку лучших мячей Реброва в футболке сборной Украины.

5. Грузия (17 апреля 2002 года)

После невыхода на ЧМ-2002 сборная Украины сыграла в Киеве спарринг с грузинами. Победить со счетом 2:1 помог как раз Ребров, ведь на его счету первый мяч во встрече. Сергей решился на дальний выстрел в ближний угол. Этим он озадачил кипера соперника, допустившего грубую ошибку.

Видео гола грузинам (с 00:05):

4. Албания (29 марта 1997)

Украина вела упорную борьбу с Португалией и Германией за выход на французский Мундиаль. У нашей команды были серьезные проблемы с главным аутсайдером Албанией в обоих матчах. Но в каждом из случаев на помощь "сине-желтым" приходил Ребров.

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В гостевой игре его гол помог одержать минимальную победу. Перед перерывом Сергей откликнулся на прострел Шевченко. Впрочем, вместо удара с первого прикосновения нападающий на финте убрал защитника и кипера оппонентов и поразил уже почти пустые ворота.

Видео гола албанцам (с 01:25):

3. Албания (20 августа 1997)

Второй же спасительный гол Сергея против албанции тоже получился красивым. В этот раз уже в Киеве Украина долго не могла пробить балканцев, но за 4 минуты до финального свистка Ребров удачно взял инициативу на себя.

Нападающему удался красивый дриблинг и вторжение в штрафную гостей, после чего Сергей без проблем пробил мимо кипера. В итоге Украина завоевала второе место в группе, оставив позади Португалию. Впрочем, в стыках на пути нашей команды стала Хорватия.

Видео дриблинга Реброва (с 06:50):

2. Грузия (19 августа 1998)

В еще одном товарищеском сражении с грузинами Ребров смог оформить дубль. Отметим его первый мяч, забитый уже на первой минуте. После паса головой от Несмачного Сергей решил взлету пробить с линии штрафной и был точен. В итоге Украина разгромила грузин со счетом 4:0.

Видео гола Грузии (с 01:20):

1. Саудовская Аравия (19 июня 2006)

Ребров очень ярко завершил свое голевое достижение в сборной. Свой последний гол он провел на чемпионате мира 2006 года в Германии, и именно этот мяч следует называть лучшим для него в сине-желтой футболке.

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При счете 1:0 Сергей принял мяч почти в центре поля. Несмотря на простор перед собой, Ребров решил мощно пробить метров с 35-ти, чего явно не ожидал вратарь аравийцев. В итоге Украина выиграла со счетом 4:0 и дошла на том турнире вплоть до четвертьфинала.

Видео гола в ворота Саудовской Аравии:

Вне конкурса. Россия (5 сентября 1998)

Этот гол явно не назовешь красивым, ведь в ворота наших горе-соседей Сергей забил с пенальти. Впрочем, его важность трудно переоценить. Во-первых, ударом с отметки Ребров принес Украине историческую победу над Россией.

Нападающий установил финальный счет 3:2. Во-вторых, это помогло в будущем нашей команде занять второе место в группе отбора Евро-2000. Ну а в третьих, это гол России и этим все сказано. Теперь же ожидаем от Реброва не менее громких побед уже на тренерском мостике.

Как Ребров забивал России: