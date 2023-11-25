Политзаключенный Януковича и преданный фанат Динамо: биография Сергея Павличенко

Все фанатское сообщество Украины всколыхнуло печальное известие о гибели одного из самых преданных ультрас Динамо Сергея Павличенко. Бывший политзаключенный президента-беглеца Виктора Януковича воевал с российскими захватчиками.

18 ноября 2023 года вблизи села Вербовое Запорожской области погиб ультрас Динамо Сергей Павличенко. 24 Канал вспомнил биографию политзаключенного времен Януковича, за освобождение которого боролось фанатское движение киевского Динамо.

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Громкое дело Павличенко

В 2012 году всю страну всколыхнуло несправедливое судилище над Сергеем Павличенко и его отцом Дмитрием. Их обоих обвиняли в убийстве судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова.

21 марта 2011 года скандального судью Сергея Зубкова нашли убитым у своего дома. Следствие сразу озвучило версию, что судью убили недовольные выселением из собственной квартиры Павличенко.

Именно этот судья лишил Павличенко достройки в доме в центре Киева в Шевченковском районе. С несправедливым решением суда был не согласен Дмитрий Павличенко – глава семейства. Он активно выступал с разоблачительными статьями против судей, в том числе Зубкова. При вынесении решения он не учел разрешение, которое имела семья Павличенко на возведение пристройки.



Дмитрий и Сергей Павличенко

По версии следствия, в день убийства Дмитрий и Сергей Павличенко подъехали к дому Зубкова и с помощью шила и пистолета совершили убийство.

Суд не принял во внимание факты, озвученные защитой Павличенко, и вынес несправедливый приговор: отец получил пожизненное заключение, а 19-летний Сергей – 13 лет тюрьмы.

Фанаты Динамо встали на защиту Павличенко

Кампанию в защиту Павличенко начали участники движения ультрас Динамо, членом которого был Сергей. Акция под названием "Свободу честным!" охватила всю страну и объединила Восток и Запад.



Фанатская трибуна с баннерами в поддержку Павличенко

Каждый матч сопровождали плакаты в поддержку Павличенко. Более того, баннеры с лозунгом "Свободу Павличенко" появились на футбольных аренах Португалии, Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и других стран. Благодаря огласке стали известны разногласия версий следствия.



Протесты в поддержку Павличенко

Самая массовая акция прошла 25 ноября 2012 года в центре Киева. Тогда десятки тысяч фанатов прошли от парка Шевченко к Лукьяновскому СИЗО. А Киев был разрисован граффити "Свободу Павличенко!".

Отца и сына Павличенко поддержал капитан Динамо Тарас Михалик. После одного из матчей он подошел к фанатам и произнес лозунги: "Свободу честным! Свободу Павличенко!"

Тарас Михалик поддержал акцию ультрас Динамо: смотрите видео

Освободить из тюрьмы Павличенко удалось только после победы Революции Достоинства. В феврале 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление "Об освобождении политзаключенных".

Гибель защитника Украины

После начала полномасштабной агрессии России Сергей Павличенко служил в 78 полку десантно-штурмовых войск. 18 ноября 2023 года преданный болельщик Динамо погиб вблизи Вербового Запорожской области.

Футбольный клуб Динамо на своем официальном сайте отдал уважение Сергею Павличенко.

"Страшная, жестокая война забрала жизнь еще одного защитника Украины. Небесное войско пополнил общественный активист и болельщик Динамо Сергей Павличенко.

Футбольный клуб Динамо выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами", – говорится в заявлении Динамо.