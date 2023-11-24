С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие представители спорта встали на защиту Родины. Многие помогают стране гуманитарно и финансово, другие же взяли оружие в руки и ушли на фронт.

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Отдал жизнь за Украину

Среди бойцов в рядах ВСУ немало ультрас разных футбольных команд УПЛ. Как сообщило сообщество WBC Ultras, на войне погиб один из величайших членов ультрас Динамо Сергей Павличенко.

Фанат был бойцом 78 полка десантно-штурмовых войск, защищающим Украину на Запорожье. Там Сергей погиб 18 ноября, возле села Вербовое.

Резонансное дело Павличенко

Павличенко стал известен в 2012 году, когда его и отца Дмитрия обвинили в убийстве судьи Шевченковского раунного суда Сергея Зубкова. Оба не признавали своего участия в преступлении, впрочем, сын был приговорен к 13 годам, а папа – пожизненно.

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Обе принадлежали к группировке ультрас Динамо, из-за чего фанаты киевского клуба объявили "войну" правоохранительным органам. На стадионах Украины прошла акция "Свободу честным", которую поддержали несколько игроков "Динамо".

В конце концов в феврале 2014-го Верховная Рада Украины уволила Павличенко из-под ареста. Обоим был предоставлен статус политзаключенных. Вечная память Герою!