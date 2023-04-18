Бывший защитник Шахтера рассказал об отличии украинских от американских фанатов
Источник:FanDay
В январе 2023 Сергей Кривцов перебрался из донецкого Шахтера в США. Украинский защитник рассказал о футбольной жизни за океаном.
Опытный защитник Интера из Майами рассказал о популярности среди американских болельщиков. Сергей Кривцов был поражен их отношение к футболистам вне футбольного поля.
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Кривцов: После игры к тебе могут подойти и попросить фото или автограф, но в Майами такого нет
Сергей отметил, что фанаты не позволяют себе делать фото или брать автограф, чтобы не нарушать личные границы и жизнь игроков, если они находятся за пределами стадиона.
Мы когда разговаривали с Филом Невиллом еще в декабре, он рассказывал о клубе, как они смотрят на то, что я буду играть в них. Он сказал, что понимает, что в Украине и Англии ты очень узнаваемый человек, после игры к тебе могут подойти и попросить фото или автограф, но в Майами такого нет... Ты сыграл игру, вышел со стадиона и ты просто папа,
– рассказал защитник Интера.
"Даже когда я понимаю, что болельщики меня узнали, то они не подходят, не беспокоят, потому что понимают, что это моя личная жизнь", – добавил бывший защитник Шахтера.
Напомним, что Интер Майами стал только третьим клубом в жизни Кривцова и первым иностранным. До этого играл за запорожский Металлург и донецкий Шахтер.
Кривцов подписал контракт с американским клубом до конца 2024 года. Но у соглашения есть опция пролонгации сотрудничества еще на один год. За новую команду провел уже 7 матчей, в которых отличился одним голом.