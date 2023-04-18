Опытный защитник Интера из Майами рассказал о популярности среди американских болельщиков. Сергей Кривцов был поражен их отношение к футболистам вне футбольного поля.

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Кривцов: После игры к тебе могут подойти и попросить фото или автограф, но в Майами такого нет

Сергей отметил, что фанаты не позволяют себе делать фото или брать автограф, чтобы не нарушать личные границы и жизнь игроков, если они находятся за пределами стадиона.

Мы когда разговаривали с Филом Невиллом еще в декабре, он рассказывал о клубе, как они смотрят на то, что я буду играть в них. Он сказал, что понимает, что в Украине и Англии ты очень узнаваемый человек, после игры к тебе могут подойти и попросить фото или автограф, но в Майами такого нет... Ты сыграл игру, вышел со стадиона и ты просто папа,

– рассказал защитник Интера.

"Даже когда я понимаю, что болельщики меня узнали, то они не подходят, не беспокоят, потому что понимают, что это моя личная жизнь", – добавил бывший защитник Шахтера.

Напомним, что Интер Майами стал только третьим клубом в жизни Кривцова и первым иностранным. До этого играл за запорожский Металлург и донецкий Шахтер.

Кривцов подписал контракт с американским клубом до конца 2024 года. Но у соглашения есть опция пролонгации сотрудничества еще на один год. За новую команду провел уже 7 матчей, в которых отличился одним голом.

К слову. Интер Майами идет только на 13 месте среди 15 клубов МЛС, имея в своем активе 6 очков. В крайнем матче клуб украинца минимально проиграл Далласу 0:1.