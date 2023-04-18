Незачисленный гол ЛАСК был в первом тайме. Украинец Максим Таловеров мощно убил мяч под перекладину после рикошета от головы защитника Зальцбурга, пишет 24 Канал.

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Однако не успел украинский защитник даже порадоваться. Лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд. Поэтому гол Таловерова не был засчитан. А все из-за его партнера по команде, который на момент заброса в штрафную хозяев был в офсайде.

Незачисленный гол Таловерова: смотрите видео

Поединок так и закончился нулевой мировой. Таловеров отыграл все 90 минут.

Таловеров провел свой 6-й матч в Бундеслиге Австрии. На счету Максима никакого результативного действия в футболке Ласка в текущем сезоне.

Напомним, что украинский футболист выступает за австрийский клуб на правах аренды до конца сезона-2022/2023. После чего Таловерова вернется в чешскую Славию, с которой контракт до конца 2026 года.

В текущем сезоне украинец отыграл уже за две команды 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал один ассист. Все результативные действия совершил еще в Чехии.

К слову. ЛАСК с 24 очками идет на 3 месте в плей-офф в борьбе за чемпионство в Австрии. Зальцбург лидирует, имея в своем активе 32 балла.