Последним из легионеров украинской сборной прибыл Сергей Кривцов. Защитник, выступающий бок о бок с 4-кратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси в Интер Майами, провел длинную дорогу в самолете, чтобы присоединиться к "сине-желтым".

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Приезд последнего легионера

Его перелет из США в Польшу длился 15 часов. Из-за такого длинного пути Сергей Ребров не стал бросать Кривцова сразу в тренировочный процесс общей группы. Сначала защитник американского клуба совершал пробежку на поле и стретчинг.

Сам футболист заверил, что имеет хорошее самочувствие и физическую форму.



Сергей Кривцов прибыл в сборную Украины / Фото УАФ

Физическая форма центрбека действительно должна быть хорошей, ведь Кривцов получает стабильную игровую практику в Интере и является игроком основы клуба из Майами. Хотя перешел в команду только 31 января 2022, подписав контракт до конца 2024-го с возможностью пролонгации сотрудничества еще на год.

В конце карьеры украинскому защитнику представилась прекрасная возможность поиграть в одной команде со звездным Лионелем Месси. А также другими бывшими звездами Барселоны – Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

В футболке Интер Майами защитник сборной Украины провел уже 30 матчей, в которых отличился дебютным голом и ассистом. Он уже завоевал свой первый трофей с этим клубом.

Также в сборную прибыл днепрянин Александр Пихаленок.

К слову. 9 сентября сборная Украины сыграет против Англии по отбору на Евро-2024. После чего 12 сентября подопечные Сергея Реброва встретятся с Италией.