Останнім серед легіонерів української збірної прибув Сергій Кривцов. Захисник, який виступає пліч-о-пліч із 4-разовим володарем "Золотого м'яча" Ліонелем Мессі в Інтер Маямі, провів довгу дорогу у літаку, аби доєднатись до "синьо-жовтих".

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Приїзд останнього легіонера

Його переліт із США у Польщу тривав 15 годин. Через таку довгу дорогу Сергій Ребров не став кидати Кривцова одразу у тренувальний процес загальної групи. Спершу оборонець американського клубу виконував пробіжку на полі та стретчинг.

Сам футболіст запевнив, що має гарне самопочуття та фізичну форму.



Сергій Кривцов прибув у збірну України / Фото УАФ

Фізична форма центрбека дійсно має бути хорошою, адже Кривцов отримує стабільну ігрову практику в Інтері та є гравцем основи клубу з Маямі. Хоча перейшов у команду лише 31 січня 2022 року, підписавши контракт до кінця 2024-го з можливістю пролонгації співпраці ще на рік.

Наприкінці кар'єри українському захиснику випала чудова нагода пограти в одній команді із зірковим Ліонелем Мессі. А також іншими колишніми зірками Барселони – Жорді Альбою та Серхіо Бускетсом.

У футболці Інтер Маямі оборонець збірної України провів вже 30 матчів, у яких відзначився дебютним голом і асистом. Він вже здобув свій перший трофей із цим клубом.

Також у збірну прибув дніпрянин Олександр Піхальонок.

До слова. 9 вересня збірна України зіграє проти Англії у відборі на Євро-2024. Після чого 12 вересня підопічні Сергія Реброва зустрінуться із Італією.