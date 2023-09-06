Останнім серед легіонерів української збірної прибув Сергій Кривцов. Захисник, який виступає пліч-о-пліч із 4-разовим володарем "Золотого м'яча" Ліонелем Мессі в Інтер Маямі, провів довгу дорогу у літаку, аби доєднатись до "синьо-жовтих".
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Приїзд останнього легіонера
Його переліт із США у Польщу тривав 15 годин. Через таку довгу дорогу Сергій Ребров не став кидати Кривцова одразу у тренувальний процес загальної групи. Спершу оборонець американського клубу виконував пробіжку на полі та стретчинг.
Сам футболіст запевнив, що має гарне самопочуття та фізичну форму.
Сергій Кривцов прибув у збірну України / Фото УАФ
Фізична форма центрбека дійсно має бути хорошою, адже Кривцов отримує стабільну ігрову практику в Інтері та є гравцем основи клубу з Маямі. Хоча перейшов у команду лише 31 січня 2022 року, підписавши контракт до кінця 2024-го з можливістю пролонгації співпраці ще на рік.
Наприкінці кар'єри українському захиснику випала чудова нагода пограти в одній команді із зірковим Ліонелем Мессі. А також іншими колишніми зірками Барселони – Жорді Альбою та Серхіо Бускетсом.
У футболці Інтер Маямі оборонець збірної України провів вже 30 матчів, у яких відзначився дебютним голом і асистом. Він вже здобув свій перший трофей із цим клубом.
Також у збірну прибув дніпрянин Олександр Піхальонок.