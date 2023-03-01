Заслуженное признание: экс-игрок Шахтера попал в сборную тура МЛС

1 марта 2023, 09:45
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Источник:

Твиттер MLS

Самая сильная американская лига МЛС подвела итоги первого тура. В число одиннадцати лучших игроков недели попал украинский защитник Сергей Кривцов.

Бывший игрок Шахтера Сергей Кривцов феерически дебютировал за свою новую команду Интер Майами. 31-летний футболист стал автором гола в поединке с Монреалем (2:0) и был признан лучшим игроком матча. Однако это еще не все достижения украинского футболиста.

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По итогам первого тура МЛС определила символическую сборную недели, в которую попал игрок сборной Украины. Также в одиннадцать лучших попал одноклубник Сергея вратарь Дрейк Каллендер.

Кривцов в сборной 1-го тура МЛС / twitter.com/MLS

  • Напомним, что Сергей Кривцов стал игроком Интер Майами конце января.
  • Контракт украинца рассчитан до конца 2024 года.
  • Клуб принадлежит группе инвесторов "Майами Бекхэм Юнайтед", которую возглавляет Дэвид Бекхэм.
  • Свой следующий матч команда Кривцова сыграет 5 марта против Филадельфии.

Автор: Сергій Шаховець