Колишній гравець Шахтаря Сергій Кривцов феєрично дебютував за свою нову команду Інтер Маямі. 31-річний футболіст став автором голу у поєдинку з Монреалем (2:0) і був визнаний найкращим гравцем матчу. Проте це ще не всі досягнення українського футболіста.

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За підсумками першого туру МЛС визначила символічну збірну тижня, до якої потрапив гравець збірної України. Також до одинадцятки найкращих потрапив одноклубник Сергія воротар Дрейк Каллендер.

Кривцов у збірній 1-го туру МЛС / twitter.com/MLS