Экс-игрок Динамо и Днепра повесил бутсы на гвоздь: ему прочат роль помощника Ротаня
Источник:ФК Черноморец
Бывший футболист сборной Украины Сергей Кравченко решил завершить игровую карьеру. Он может пополнить тренерский штаб Александрии.
Одесский Черноморец официально сообщил, что капитан "моряков" Сергей Кравченко покидает команду и переходит на тренерскую работу.
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Опытный футболист в течение трех последних сезонов защищал цвета Черноморца. Кравченко помог "морякам" вернуться в элитный дивизион, а также был их капитаном.Кстати говоря. В нынешнем сезоне Сергей Кравченко сыграл в 9 матчах и отдал два ассиста. Всего за "моряков" хавбек отыграл 37 поединков, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
Клуб трогательно простился со своим 39-летним футболистом, начавшим тренерский путь в новом году.
"Ну вот и все. Капитан одесского клуба идет. Позади яркая карьера, урожайная на события. Карьера, в которой было все – золотые медали чемпионата, матчи за национальную сборную и в Еврокубках. А точка была поставлена в Одессе. Хотя , почему точка, если настоящий восклицательный знак. Именно капитан Сергей Кравченко помог "морякам" вернуться в Премьер-лигу летом 2021-го.
Мы благодарим Сергея Кравченко за время, которое он провел в команде. Его поведение на поле во время матчей и тренировок всегда было образцом для молодых исполнителей. Успехов и побед на тренерском пути вам, Сергей Сергеевич!", – говорится в сообщении.
Футбольная карьера Сергея Кравченко
- Кравченко родился в Донецке в семье бывшего игрока Шахтера Сергея Кравченко.
- Свою футбольную карьеру хавбек начал в составе "горняков", однако попасть в основную команду ему не удалось.
- Игра центрального полузащитника привлекла внимание специалистов и болельщиков, когда Сергей перешел в полтавскую Ворсклу.
- Кравченко запомнился искусным исполнением штрафных ударов и лидерскими качествами.
- В начале 2009 года Кравченко стал игроком киевского Динамо. Однако пробиться в основу "бело-синих" не сумел.
- Кравченко также защищал цвета Карабаха, Волыни, Днепра, а также вновь созданного СК Днепр-1.
- С 2021 года Сергей выступал в составе Черноморца.
- Кравченко – обладатель золотых медалей чемпионата Украины 2008/09, обладатель Суперкубка Украины 2009. Был финалистом Лиги Европы УЕФА 2014/15.
- В составе сборной Украины сыграл 10 матчей и забил 1 гол.
Ранее СМИ сообщали, что Сергей Кравченко может стать помощником Руслана Ротаня в тренерском штабе Александрии. Бывшие футболисты вместе играли в составе Днепра и сборной Украины.