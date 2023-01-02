Одеський Чорноморець офіційно повідомив, що капітан "моряків" Сергій Кравченко залишає команду і переходить на тренерську роботу.

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Досвідчений футболіст на протязі трьох останніх сезонів захищав кольори Чорноморця. Кравченко допоміг "морякам" повернутися до елітного дивізіону, а також був їх капітаном.

До речі. В нинішньому сезоні Сергій Кравченко зіграв у 9 матчах і віддав два асисти. Всього за "моряків" хавбек відіграв 37 поєдинків, у яких забив 2 голи та зробив 5 гольових передач.

Клуб зворушливо попрощався зі своїм 39-річним футболістом, який розпочне тренерський шлях в новому році.

"Ну ось і все. Капітан одеського клубу йде. Позаду яскрава кар'єра, врожайна на події. Кар'єра, в якій було все - золоті медалі чемпіонату, матчі за національну збірну та в Єврокубках. А крапка була поставлена в Одесі. Хоча, чому крапка, якщо справжній знак оклику! Саме капітан Сергій Кравченко допоміг "морякам" повернутися до Прем'єр-ліги влітку 2021-го.

Ми дякуємо Сергію Кравченку за час, що він провів в команді. Його поведінка на полі під час матчів та тренувань завжди була взірцем для молодих виконавців. Успіхів і перемог на тренерському шляху вам, Сергію Сергійовичу!", – йдеться у повідомленні.

Футбольна кар'єра Сергія Кравченка

Кравченко народився в Донецьку у сім'ї колишнього гравця Шахтаря Сергія Кравченка.

Свою футбольнку кар'єру хавбек розпочав у складі "гірників", проте потрапити в основну команду йому не вдалося.

Гра центрального півзахисника привернула увагу фахівців та вболівальників, коли Сергій перейшов до полтавської Ворскли.

Кравченко запам'ятався майстерним виконанням штрафних ударів та лідерськими якостями.

На початку 2009 року Кравченко став гравцем київського Динамо. Проте пробитися в основу "біло-синіх" не зумів.

Кравченко також захищав кольори Карабаха, Волині, Дніпра, а також новоствореного СК Дніпро-1.

З 2021 року Сергій виступав у складі Чорноморця.

Кравченко – володар золотих медалей чемпіонату України 2008/09, володар Суперкубка України 2009. Був фіналістом Ліги Європи УЄФА 2014/15.

У складі збірної України зіграв 10 матчів і забив 1 гол.

Зазначимо, що Сергій Кравченко став п'ятою втратою одеситів під час зимової перерви. Раніше Чорноморець розпрощався із албанським вінгером Реалдо Філі, хавбеками Сергієм Петько та Іваном Литвиненком, а також із захисником Сергієм Сухановим.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сергій Кравченко може стати помічником Руслана Ротаня у тренерському штабі Олександрії. Колишні футболісти разом грали у складі Дніпра та збірній України.