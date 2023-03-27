Александра Ксантакі активно виступає за участь спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародній арені, які брали та беруть участь у загарбницькій війні проти України. Оскільки їм просто-напросто "віддавали наказ". Постійний представник України в ООН дав свою відповідь гречанці.

Варте уваги Причин для повернення росіян та білорусів на Олімпіаду немає, – МОК отримав "попередження"

Жодних моральних принципів

Спершу була опублікована офіційна заява, щодо слів Александри Ксантакі. У ній йдеться про те, що Україна неодноразово надавала докази злодіянь Росії та її поплічниці Білорусі на теренах нашої держави. До того ж, у заяві зазначено, що ніякий спорт не може бути поза політикою, а у руках путінського режиму – це взагалі серйозна пропагандистська зброя.

Спеціальні доповідачі Ради ООН з прав людини, у тому числі Спецдоповідачка з культурних прав, є експертами з різних галузей знань, які діють у особистій якості, висловлюють свої персональні думки у доповідях країнам-членам ООН і жодним чином не виступають від імені ООН. У свою чергу ООН, через свої органи – Генеральну асамблею і Раду з прав людини, а також Міжнародний кримінальний суд, вже надали свої оцінки злочинним діям Росії. Ми перебуваємо в контакті зі спецдоповідачами Ради ООН з прав людини, надаючи їм переконливі докази невід’ємного зв’язку між російською армією і російським спортом. Закликаємо спеціальні процедури РПЛ ООН будувати свої рекомендації на реальних фактах, які красномовно вказують на те, що російський спорт - це зброя у руках терористичного путінського режиму,

– йдеться у заяві постійного представництва України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Згодом Сергій Кислиця дав власну оцінку заявам Александри Ксантакі. Українець коротко та ясно описав наміри та задуми гречанки, назвавши висловлені нею думки не здоровими.

Дивно, що навіть якщо згідно з мандатом вона робить ці коментарі як спеціальна доповідачка особисто як незалежна експертка та уповноважена – отже, вони не є позицією ООН – ця особа наважується кинути виклик здоровому глузду та моральним принципам,

– написав Кислиця.

Умови допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань згідно заяви МОК