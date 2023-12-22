Известный украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревьянченко готов к возвращению в ринг. Следующий бой Деревянченко состоится 6 января 2024 года.

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Деревянченко узнал следующего соперника

Соперником украинского боксера будет Роуди Монтгомери. На счету 37-летнего американца 10 побед, 5 поражений и 1 ничья на профессиональном ринге.

В отличие от многих предыдущих поединков c участием Деревянченко, на кону не будет стоять ни один титул. Оно и не удивительно, ведь Сергей потерпел пять поражений в последних семи поединках.

Следует знать. Предыдущий бой Деревьянченко провел в июне этого года, проиграв Хайме Мунгуи. Монтгомери в последний раз дрался в июле 2023 года, уступив соотечественнику Стивену Нельсону единодушным решением судей.

Деревьянченко трижды был претендентом на пояса чемпиона мира в среднем весе. В чемпионских поединках украинец уступал Даниелю Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.