Відомий український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко готовий до повернення в ринг. Наступний бій Деревʼянченка відбудеться 6 січня 2024 року.

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Деревʼянченко дізнався наступного суперника

Суперником українського боксера буде Роуді Монтгомері. На рахунку 37-річного американця 10 перемог, 5 поразок та 1 нічия на професіональному ринзі.

На відміну від багатьох попередніх поєдинків Деревʼянченка, на кону не стоятиме жоден титул. Воно й не дивно, адже Сергій зазнав п'яти поразок в останніх семи поєдинках.

Варто знати. Попередній бій Деревʼянченко провів у червні цього року, програвши Хайме Мунгуї. Монтгомері востаннє бився у липні 2023 року, поступившись співвітчизнику Стівену Нельсону одностайним рішенням суддів.

Деревʼянченко тричі був претендентом на пояси чемпіона світу в середній вазі. У чемпіонських поєдинках українець поступався Даніелю Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.