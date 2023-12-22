Відомий український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко готовий до повернення в ринг. Наступний бій Деревʼянченка відбудеться 6 січня 2024 року.
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Деревʼянченко дізнався наступного суперника
Суперником українського боксера буде Роуді Монтгомері. На рахунку 37-річного американця 10 перемог, 5 поразок та 1 нічия на професіональному ринзі.
На відміну від багатьох попередніх поєдинків Деревʼянченка, на кону не стоятиме жоден титул. Воно й не дивно, адже Сергій зазнав п'яти поразок в останніх семи поєдинках.
Деревʼянченко тричі був претендентом на пояси чемпіона світу в середній вазі. У чемпіонських поєдинках українець поступався Даніелю Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.