Еще один титульный бой: Деревянченко официально узнал следующего соперника

Украинец Сергей Деревянченко потерпел пять поражений в последних восьми поединках. Несмотря на это, он продолжает оставаться одним из самых именитых представителей второго среднего веса.

Известный украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко вскоре вернется в ринг. Следующий бой 38-летнего Деревянченко состоится 17 августа.

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Сергей Деревянченко проведет бой за два титула против непобежденного француза

Соперником украинского боксера будет обладатель титулов WBC Continental Americas и WBA International Кристиан Мбилли. 29-летний француз выиграл все 26 поединков на профессиональном ринге, причем 22 из них одержал нокаутом.

Предыдущий бой Деревянченко провел 20 апреля, победив единогласным решением судей американца Вона Александера. Деревянченко потерпел аж пять поражений в последних восьми поединках, однако в его рекорде есть 14 победных поединков.

Напомним, Сергей Деревянченко трижды был претендентом на пояса чемпиона мира в среднем весе. В чемпионских поединках украинец уступал Даниэлю Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.