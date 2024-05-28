Известный украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко вскоре вернется в ринг. Следующий бой 38-летнего Деревянченко состоится 17 августа.
Читайте также "Знаю, на что способен": Гвоздик уверен, что вернется на вершину полутяжелого веса
Сергей Деревянченко проведет бой за два титула против непобежденного француза
Соперником украинского боксера будет обладатель титулов WBC Continental Americas и WBA International Кристиан Мбилли. 29-летний француз выиграл все 26 поединков на профессиональном ринге, причем 22 из них одержал нокаутом.
Напомним, Сергей Деревянченко трижды был претендентом на пояса чемпиона мира в среднем весе. В чемпионских поединках украинец уступал Даниэлю Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.