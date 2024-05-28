Відомий український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко незабаром повернеться до рингу. Наступний бій 38-річного Деревʼянченка відбудеться 17 серпня.

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Сергій Деревʼянченко проведе бій за два титули проти непереможеного француза

Суперником українського боксера буде володар титулів WBC Continental Americas та WBA International Крістіан Мбіллі. 29-річний француз виграв усі 26 поєдинків на професіональному рингу, причому 22 з них здобув нокаутом.

Довідка. Попередній бій Деревʼянченко провів 20 квітня, перемігши одноголосним рішенням суддів американця Вона Александера. Дерев'янченко зазнав аж п'яти поразок в останніх восьми поєдинках, однак у його рекорді є 14 переможних двобоїв.

Нагадаємо, Сергій Деревʼянченко тричі був претендентом на пояси чемпіона світу в середній вазі. У чемпіонських поєдинках українець поступався Даніелю Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.