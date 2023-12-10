Известный украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко готов к возвращению в ринг. Следующий бой Деревянченко состоится 6 января 2024 года.

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Деревянченко проиграл пять из семи последних боев

Имя соперника Сергея Деревянченко пока не разглашают. Известно, что вечер бокса с участием украинца пройдет в Лас-Вегасе, США.

Любопытно. Поединок, который пройдет на арене The Theater at Virgin Hotels, попадет в телевизионную трансляцию DAZN.

Предыдущий бой Деревьянченко провел в июне этого года, проиграв Хайме Мунгуи. Для украинца это было пятое поражение в последних семи боях.

Кстати, свой следующий бой Мунгия может провести против звездного Сауля Альвареса в мае 2024 года. Но перед этим в январе Хайме должен победить Джона Райдера, который в этом году проиграл Канело.