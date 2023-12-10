Відомий український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко готовий до повернення в ринг. Наступний бій Деревʼянченка відбудеться 6 січня 2024 року.

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Деревʼянченко програв п'ять із семи останніх боїв

Наразі імʼя суперника Сергія Деревʼянченка не розголошують. Відомо, що вечір боксу за участю українця відбудеться у Лас-Вегасі, США.

Цікаво. Поєдинок, який відбудеться на арені The Theater at Virgin Hotels, потрапить у телевізійну трансляцію DAZN.

Попередній бій Деревʼянченко провів у червні цього року, програвши Хайме Мунгуї. Для українця це була п'ята поразка в останніх семи боях.

До слова, свій наступний бій Мунгія може провести проти зіркового Сауля Альвареса у травні 2024 року. Та перед цим, у січні, Хайме повинен перемогти Джона Райдера, який цього року програв Канело.