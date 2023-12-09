Украинский боец Роман Крыкля стал чемпионом мира по тайскому боксу. На арене Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке 32-летний уроженец Краснограда Харьковской области нокаутировал Алекса Робертса из Австралии, который до встречи с украинцем владел титулом WBC в супертяжелом весе.
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Крыкля стал королем двух видов спорта
Чемпионское сражение завершилось уже во втором раунде, когда Крыкля поймал оппонента на контратаке. Роман смог увернуться от бокового удара Алекса, а затем поразить соперника точным хуком в подбородок.
Алекс Робертс как подкошенный свалился на настил, а судья в ринге сразу остановил встречу. Этот успех позволил украинцу стать королем двух видов спорта, объединив титулы чемпиона мира по кикбоксингу и муай-тай.
Что известно о Романе Крыкле
- Роман Крыкля родился в городе Красноград Харьковской области и является земляком звезды Челси Михаила Мудрика.
- С 2011 года Роман начал выступать на профессиональном ринге в боях по кикбоксингу, а также по тайскому боксу (муай-тай) в тяжелой весовой категории.
- В разные годы украинец становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP.
- Первый титул чемпиона One Championship Крыкля завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза.