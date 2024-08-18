В ночь с 17 на 18 августа в Канаде состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой Сергея Деревянченко и Кристиана Мбилли. Француз победил украинца единогласным решением судей.

Читайте также Победа сделает меня настоящим чемпионом, – Дюбуа о бое с Джошуа

Как Деревянченко прокомментировал поражение

Украинский боксер рассказал, что если бы не травма, то ход боя развивался бы совсем по-другому.

Я не хотел проигрывать и я продолжил драться. Мои ноги были в порядке и я имел одну руку, мне необходимо было двигаться. На следующий раунд я хотел пробить левой, однако понял, что не могу. Мбилли хороший боксер, сильный, однако если бы я имел две руки, я думаю, что ситуация была бы другой. Спасибо семье, всем украинским фанатам и своей команде,

– рассказал Деревянченко.

Справка. Сергей Деревянченко потерпел шестое поражение в своей карьере, в частности пятое в семи последних поединках. Также за свою карьеру боксер одерживал 15 побед, 10 из которых нокаутом.

Отметим, что главной целью украинского боксера остается завоевание титула.