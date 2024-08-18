У ніч з 17 проти 18 серпня у Канаді відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій Сергія Дерев'янченка та Крістіана Мбіллі. Француз переміг українця одноголосним рішенням суддів.

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Як Дерев'янченко прокоментував поразку

Український боксер розповів, що якби не травма, то хід бою розвивався б зовсім по-інакшому.

Я не хотів програвати та я продовжив битися. Мої ноги були в порядку та я мав одну руку, мені необхідно було рухатися. На наступний раунд я хотів пробити лівою, однак зрозумів, що не можу. Мбіллі хороший боксер, сильний, однак якби я мав дві руки, я думаю, що ситуація була б іншою. Дякую сім'ї, всім українським фанатам і своїй команді,

– розповів Дерев'янченко.

Довідка. Сергій Дерев'янченко зазнав шостої поразки у своїй кар'єрі, зокрема п'ята в семи останніх поєдинках. Також за свою кар'єру боксер здобував 15 перемог, 10 з яких нокаутом.

Відзначимо, що головною ціллю українського боксера залишається завоювання титулу.