Серьезность травмы Яремчука: сыграет ли нападающий за сборную Украины в подготовке к Евро-2020

Роман Яремчук не сумел сыграть полный матч против Мехелена в чемпионате Бельгии. Забивной нападающий покинул поле из-за повреждения.

Серьезность травмы Яремчука

Гент и Мехелен сошлись в последнем матче чемпионата Бельгии. Команды боролись за последнюю путевку в еврокубки. Роман Яремчук провел на футбольном поле 79 минут.

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Забивной украинский нападающий получил повреждение и в конце матча сел на скамейку для запасных. Его травма заставила серьезно поволноваться болельщиков и тренерский штаб сборной Украины. Правда, после встречи сам форвард рассказал, что его травма оказалась незначительной. Она не повредит его прибытию в лагерь сборной по графику.

Матч с Мехеленом завершился победой Гента 1:2 . Гол и пас в активе другого украинца Романа Безуса.

Уже 23 мая подопечные Андрея Шевченко проведут первый контрольный спарринг в Харькове против Бахрейна. Начало встречи в 21:00. После спарринга сборники получат три дня на отдых, а затем снова соберутся на базе. Кроме Александра Зинченко, который 29 мая вместе с МанСити попытается взять трофей Лиги чемпионов.