Борьбу за место в квалификации Лиги конференций Гент вел против Мехелена еще одного украинца Марьяна Шведа. Обе команды имели равное количество очков.

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Первый тайм в этом матче закончился без забитых голов. Зато во втором тайме в полную проявил себя Безус. Сначала он забил гол сам, а затем ассистировал Тиссудали.

Мехелен на это ответил одним голом. Но итоговую победу праздновал именно Гент. И именно Гент будет выступать в квалификации Лиги конференций следующего сезона.

Однако в этом матче не обошлось и без негатива. Травму получил Яремчук. Он был заменен на 79-й минуте. О деталях его травмы пока ничего неизвестно.