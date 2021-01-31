Бельгийский Брюгге подписал соглашения с двумя футболистами. Клуб арендовал у Манчестер Юнайтед Тахита Чонга, а у Фенербахче – Набиля Дирара.

Источник: официальный сайт Брюгге

Футболисты будут играть в Брюгге на правах аренды до конца текущего сезона.

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Напомним. Динамо сыграет с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы 18-го и 25 февраля.

Что известно о Чонге и Дираре

21-летний Чонг в первой половине сезона 2020/21 на правах аренды играл за Вердер, забил 1 гол и сделал 2 асиста в 15 матчах. Также отметился 5 забитыми мячами в 48 встречах за молодежные и юношеские сборные Нидерландов.

34-летний Дирар последний официальный матч провел 25 июля 2020 года. В общей сложности на его счету 8 голов и 12 ассистов в 89 матчах за Фенербахче. Он играл за Брюгге в 2008 – 2012 годах – 19 забитых мячей и 45 результативных передач в 153 встречах. Также в его карьере был Монако. Забил 3 гола в 36 матчах за сборную Марокко.

Чонга Тransfermarkt оценивает в 6,3 миллиона евро, Дирара – в 200 тысяч евро.