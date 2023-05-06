5 мая в Монреале стартовал второй этап Кубка мира по прыжкам в воду. В первый соревновательный день состоялся финал в синхронных прыжках в воду из 10-метровой вышки. Украинский дуэт в составе Алексея Середы и Кирилла Болюха был среди претендентов на награды.

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Невероятное начало Кубка мира

Наши спортсмены были самыми молодыми участниками финала в компании с самыми титулованными спортсменами мира. Впрочем, это не помешало им взойти на пьедестал.

Середа и Болюх с суммой 412,74 балла заняли 2 место и завоевали серебряные награды. Представителям Китая Джунджи Лиана и Хао Янга украинцы уступили всего лишь 8,18 балла.

Украинский дуэт Алексей Середа и Кирилл Болюх / facebook.com/ukrainiandiving

Синхронные прыжки в воду, 10-метровая вышка (мужчины)

1. Джунджи Лиан / Хао Янг (Китай) – 456,72 балла

2. Алексей Середа / Кирилл Болюх (Украина) – 412,74

(Украина) – 412,74 3. Мэтью Ли / Ноа Уильямс (Великобритания) – 403,98

Напомним, что на первом этапе Кубка мира в китайском Сиане украинский дуэт Середа – Болюх завоевал "бронзу". На том же турнире Алексей Середа завоевал "серебро" в прыжках с 10-метровой вышки.

К слову. Второй этап Кубка мира по прыжкам в воду продлится с 5 по 7 мая. Во второй день соревнований состоится финал синхронных прыжков в воду среди женщин, где выступят Байло Ксения и Эсман Софья. Также разыграют медали в синхронных прыжках среди мужчин с 3-метрового трамплина. Сборная Украины будет представлена дуэтом Колодий Олег и Коновалов Данило.