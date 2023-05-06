5 травня у Монреалі стартував другий етап Кубка світу зі стрибків у воду. У перший змагальний день відбувся фінал у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки. Український дует у складі Олексія Середи та Кіріла Болюха був серед претендентів на нагороди.

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Неймовірний початок Кубка світу

Наші спортсмени були наймолодшими учасниками фіналу у компанії з найтитулованішими спортсменами світу. Втім, це не завадило їм зійти на п'єдестал.

Середа та Болюх із сумою у 412,74 бали посіли 2 місце та завоювали срібні нагороди. Представникам Китаю Джунджи Ліана та Хао Янга українці поступилися всього лише на 8,18 бала.

Український дует Олексій Середа та Кіріл Болюх / facebook.com/ukrainiandiving

Синхронні стрибки у воду, 10-метрова вишка (чоловіки)

1. Джунджи Ліан / Хао Янг (Китай) – 456,72 бала

2. Олексій Середа / Кіріл Болюх (Україна) – 412,74

(Україна) – 412,74 3. Метью Лі / Ноа Вільямс (Велика Британія) – 403,98

Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу у китайському Сіані український дует Середа – Болюх здобув "бронзу". На тому ж турнірі Олексій Середа завоював "срібло" у стрибках з 10-метрової вишки.

До слова. Другий етап Кубка світу зі стрибків у воду триватиме з 5 по 7 травня. У другий день змагань відбудеться фінал синхронних стрибків у воду серед жінок, де виступатимуть Байло Ксенія і Есман Соф’я. Також розіграють медалі у синхронних стрибках серед чоловіків з 3-метрового трампліна. Збірна України буде представлена дуетом Колодій Олег і Коновалов Данило.