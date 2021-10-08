Серебряный призер Олимпиады Старикова остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы
Источник:24 канал
Серебряный призер Олимпиады в Токио Елена Старикова была близка к пьедесталу на чемпионате Европы по велотреку. В Гренхене (Швейцария) украинка стала четвертой в спринте.
Доля секунды до "бронзы"
25-летняя украинка могла впервые после успеха на Олимпиаде взобраться на пьедестал. Но стала четвертой в спринте, в котором в Токио взяла олимпийское "серебро".
Мотивационное интервью Несокрушимая: эксклюзив с серебряным призером Паралимпиады по фехтованию Натальей Морквич
Елена Старикова попала в полуфинал, где ее ждала серьезная соперница – немка Лея Софи Фридрих. Интересно, что именно эту велогонщицу Елена одолела в четвертьфинале Олимпиады-2020.
На этот раз немка взяла реванш. Первый заезд был за украинкой, но в двух следующих Фридрих праздновала успех. Старикова попала в бронзовые заезды. Ее соперницей в борьбе за третье место стала представительница Франции Матильда Грос.
К сожалению, два заезда были в пользу француженки. Елене не хватило до победы каких-то 0,040 и 0,045 секунды соответственно.
- На пути к бронзовым заездам украинка была быстрее спортсменок из Чехии и Великобритании.
- В Швейцарии Елена будет защищать титул чемпионки Европы в кейрине.
На этом чемпионате Европы в Швейцарии выступает еще одна львовская велогонщица Татьяна Климченко. В финале скретч-гонки она стала 14-й из 19-ти участниц.После Олимпиады Елена Старикова эксклюзивно для Спорт 24 рассказала о впечатлениях от первой олимпийской медали, подготовке и престижной Лиге чемпионов, где встретится с лучшими велогонщицами мира – по ссылке.
Расписание последних соревновательных дней
- 8 октября: гонка с раздельным стартом (500 метров, женщины), мужской спринт, женская гонка по очкам.
- 9 октября: мужской и женский мэдисон и два кейрина (мужской и женский).