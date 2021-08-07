Серебряный финал: как украинки получили медаль Олимпиады в каноэ-двойке – видео

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали еще одну медаль в Токио по гребле. Каноистки уступили только китаянкам.

Вторая награда от спортсменок

Украинцы не успели проснуться, как Людмила Лузан и Анастасия Четверикова уже поднялись на пьедестал. Девушки завоевали для нашей страны 15-ю награду на японской земле.

Как это было Украина завоевала "серебро" в каноэ-двойке на Олимпиаде-2020

Спортсменки уже с первых метров вырвались в лидеры. Но догнать представительниц Китая на дистанции 500 метров украинским каноисткам так и не удалось. Лузан и Четверикова оторвались от третьего места, которое заняли представительницы Канады, на 1,5 секунды.

Для Украины эта награда стала второй по гребле в Токио. Для Лузан это "серебро" стало уже второй медалью на Олимпиаде-2020. Украинка на дистанции 200 метров завоевала "бронзу". Лишь фотофиниш определил судьбу третьего места.

После выступления украинские спортсменки рассказали о своих амбициях и планах уже на следующие Олимпийские игры в Париже, которые состоятся в 2024 году.

Финальный заплыв: смотрите видео