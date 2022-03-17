"Сердцем с Украиной": легионер Шахтера направил помощь украинской армии
Источник:инстаграмм Виктора Корниенко
Футболисты донецкого Шахтера активно помогают украинским защитникам, держащим оборону в борьбе против российской орды. На этот раз волонтером выступил легионер "горняков" Марлон.
Корниенко: Наши семьи объединились
На своей странице в инстаграмме защитник Шахтера Виктор Корниенко сообщил о помощи от партнера по команде Марлона. Легионер "горняков" направил помощь в Украину.
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23-летний футболист поблагодарил бразильца за нужные вещи и продукты.
Сегодня наши семьи объединились. Семья Марлона помогла нашей Украине, нашим ребятам из терробороны! Все, кто нуждался в помощи сегодня, были обеспечены всем нужным! Спасибо Марлону, что сердцем из Украины,
– написал Корниенко.
Помощь от Марлона / Фото из инстаграммы Корниенко
Марлон перешел в Шахтер в июле 2021 года. За команду успел сыграть 22 матча, но не отличался результативными действиями.
- Следует отметить активную патриотическую позицию Виктора, который не побоялся войны и остался в родной Украине. Фланговый защитник дончан волонтерит и помогает украинской армии.
- Также присоединился к волонтерству другой защитник Шахтера Валерий Бондарь со своей женой.