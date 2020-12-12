В Сингапуре сербский боец Раде Опачич неожиданно отправил в нокаут Эррола Циммермана. Уже во втором раунде бой был завершен.

В Сингапуре состоялся турнир ONE Championship: Big Bang 2 по кикбоксингу и MMA. Особенностью соревнований были три поединка по правилам MMA, 2 – по кикбоксингу и один – муай тай, пишет 24 канал.

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Жесткий нокаут

Бойцы активно начали поединок. Звездным спортсменом в этом противостоянии был Эррол Циммерман (Кюрасао), который только в ноябре 2020 года подписал контракт с ONE Championship.

Сербский боец Раде Опачич уже во втором раунде нокаутировал соперника, нанеся эффектный удар с разворота прямо в челюсть Эррола. Соперник пытался сразу подняться на ноги, но все было тщетно.

Этот бой по правилам кикбоксинга стал для Опачича первым за последние 4 года. Последний раз он дрался в таком формате еще в 2016 году. Циммерман в целом провел 182 поединка, где 82 раза побеждал при 28 поражениях.