У Сінгапурі сербський боєць Раді Опачич несподівано відправив у нокаут Еррола Циммермана. Вже у другому раунді бій був завершений.

У Сінгапурі відбувся турнір ONE Championship: Big Bang 2 з кікбоксингу та MMA. Особливістю змагань були три поєдинки за правилами MMA, 2 – кікбоксингу та один – муай тай, пише 24 канал.

Оце так Вірменин встояв після нокдауну та нокаутував росіянина потужним ударом у печінку: відео

Жорсткий нокаут

Бійці активно розпочали поєдинок. Зірковим спортсменом у цьому протистоянні був Еррол Циммерман (Кюрасао), який лише у листопада 2020 року підписав контракт з ONE Championship.

Сербський боєць Раді Опачич вже у другому раунді нокаутував суперника, завдавши ефектний удар з розвороту прямо у щелепу Еррола. Суперник намагався відразу підійнятись на ноги, але все було марно.

Цей бій за правилами кікбоксингу став для Опачича першим за останні 4 роки. Востаннє він бився у такому форматі ще у 2016 році. Циммерман всього провів 182 поєдинки, де 82 рази перемагав при 28 поразках.