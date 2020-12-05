В Сингапуре состоялся турнир ONE Championship: BIG BANG. Кикбоксер Марат Григорян побывал в нокдауне, но сумел устоять и нокаутировать россиянина Ивана Кондратьева.

Бойцы показали эффективный поединок, хотя и провели на канвасе лишь два раунда. Оба спортсмена показывали достаточно одинаковый бойцовский уровень, но победителем стал армянин Марат Григорян, пишет 24 канал.

Вот это да Американка одним роковым ударом отправила соперницу в жуткий нокаут: видео

Крепкий орешек из Армении

Уже в первом раунде боец из Армении побывал в нокдауне после мощного пропущенного удара в голову. Но Григорян оказался "крепким орешком" и смог продолжить бой.

Уже во втором раунде армянин взял инициативу на себя и пошел в атаку. Мощный левый попал прямо в печень россиянина Ивана Кондратьева. После такого удара боец из России оказался в нокауте. Судья без колебаний сигнализировал о завершении боя.

Кто такой Марат Григорян? Армянский кикбоксер, который выступает в легком весе и является действующим чемпионом в этой весовой категории. Известен своим агрессивным стилем и нокаутами. С лета 2020 года возглавил рейтинг лучших бойцов по версии Combat Press. В конце августа того же года подписал контракт с UFC.

Для армянина эта победа стала уже 22-й при 8 поражениях в карьере, а в UFC – дебютным успехом. Российский боец потерпел 5 поражение. Всего в его активе 20 побед.