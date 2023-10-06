Украина деклассировала союзников России: "сине-желтые" разгромили Сербию в отборе к ЧМ-2024

Сборная Украины по футзалу провела очередной матч в элитном раунде отбора на ЧМ-2024. Подопечные Александра Косенко встречались с командой Сербии.

Сербия – Украина 1:6

Голы: Васич, 11 - Швед, 1, 9, Абакшин 8, 31, Жук 9, Корсун, 25.

"Сине-желтые" в предыдущем матче отбора неожиданно уступили Польше (2:3). Поэтому в матче против Сербии украинцы должны были наверстать упущенное, пишет 24 Канал.

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Триумфальный матч украинцев

Подопечные Александра Косенко уверенно начали гостевой поединок. Уже на 18-й секунде матча Швед размочил счет. В дальнейшем голы в ворота Сербии посыпались, как из рога изобилия.

Игроки "сине-желтых" Абакшин, Швед и Жук быстро довели счет до 4:0. После столь мощного начала балканцы сумели отквитать один мяч. Однако впоследствии Корсун и Абакшин, оформивший дубль, довели дело до конца.

В итоге украинцы одержали разгромную победу со счетом 6:1. После трех сыгранных матчей команда Косенко занимает второе место в группе В.

Турнирное положение в группе В/УАФ

Видеообзор матча Сербия – Украина

. На ЧМ-2024 из футзала выйдут пять победителей групп. Еще четыре лучших обладателя вторых мест сыграют плей-офф элитного раунда, который состоится в апреле следующего года. Чемпионат мира стартует в сентябре 2024 года.