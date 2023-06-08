8 июня состоялась жеребьевка элит-раунда чемпионата мира 2024 по футзалу. В нем приняли участие 20 команд, разбитых на 5 групп по 4 команды.

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Группа, из которой можно выходить

Победители пяти групп элитного раунда выйдут у финальную стадию. Еще четыре из пяти лучших команд, которые займут второе место в своих квартетах, сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024, а матчи за две последние путевки в финальную стадию будут сыграны с 8 по 17 апреля.

Сборная Украины попала в группу B с командами Польши, Сербии и Бельгии. Польша ни разу не участвовала в финальной части чемпионатов мира, сербы дважды выходили в 1/8 финала мундиалов и на бумаге являются главной угрозой для нашей сборной. Лучшим результатом для Бельгии является четвертое место на ЧМ, но это было в далеком 1989 году.

Результаты жеребьевки элитного раунда ЧМ-2024 по футзалу

Группа A: Казахстан, Румыния, Азербайджан, Нидерланды.

Группа B: Украина, Польша, Сербия, Бельгия

Группа C: Хорватия, Словакия, Франция, Германия

Группа D: Испания, Италия, Словения, Чехия.

Группа E: Португалия, Грузия, Армения, Финляндия.

Отметим! В марте 2023 года женская сборная Украины завоевала историческое "серебро" на чемпионате Европы по футзалу.

Какая история сборной Украины на мундиалях по футзалу: