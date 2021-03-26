В субботу, 27 марта, Португалия попытается победить Сербию во 2 туре отбора на чемпионат мира-2022. Букмекеры оценили шансы сборных на успех в этом противостоянии.

Сербия – Португалия: перед матчем

Обе сборные в стартовом туре отбора на чемпионат мира-2022 праздновали победу. Португалия лишь благодаря автоголу защитника Азербайджана Максима Медведева добыла успех в этой встрече. Сербским футболистам удалось удержать победу в боевом матче с Ирландией (3:2). Голы в активе сербской команды забивали Душан Влахович и Александар Митрович.

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Команды 6 раз встречались на футбольном поле. Здесь полным преимуществом обладают португальцы – 3 победы. Еще три встречи завершились ничьей. В активе Сербии нет ни одной победы.

Португальские футболисты во главе с Криштиану Роналду забили в ворота соперника 11 голов, а сербы забили 7 мячей.

Самый результативный матч между сборными был проведен 7 сентября 2019 года. В нем португальская сборная победила сербов со счетом 2:4. Произошло это в 5 туре группового раунда чемпионата Европы.

Матч 2 тура отбора на чемпионат мира-2022 Сербия – Португалия состоится 27 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21: 45.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают предпочтение португальской сборной – 1,75. В победу сербов, которые будут хозяевами в этой встрече, верят значительно меньше – 5,00. Не исключено, что фанаты смогут увидеть 4 ничью в истории противостояний этих сборных – 3,75.

Скорее всего матч завершится со счетом 0:2 в пользу подопечных Фернанду Сантуша – 7,20. На минимальную победу команды Драгана Стойковича (1:0) можно сделать ставку с коэффициентом 12,00.

Первыми счет во встрече откроют футболисты Португалии – 1,54. А вот то, что первыми огорчат голкипера португальцев сербские игроки – 2,92.

Букмекеры отдают 2,70 на пенальти во встрече. А на красную карточку в поединке 4,60.

Неудивительно, но больше всего эксперты отдают шансов на гол главной звезде матча Криштиану Роналду – 1,90. Не следует списывать из авторов результативных ударов Андре Силву – 2,50. На то, что свою фамилию на табло запишет нападающий Ливерпуля Диогу Жота – 2,80.

Кто забьет за Сербию? Александар Митрович и Душан Влахович смогут вновь помочь сборной вырвать победу. На их голы стоят коэффициенты 3,50 и 4,50 соответственно.