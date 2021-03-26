В четверг, 26 марта, Венгрия принимала Польшу в отборе на чемпионат мира-2022. Сборные в результативном матче расписали мировую.

Венгрия – Польша 3: 3

Голы: Шаллай, 6, Салай, 53, Орбан, 78 – Пйонтек, 60, Юзвяк, 61, Левандовский, 83

Удаление: Фиола (Венгрия)

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На поле вышли две равные команды. Главный бомбардир немецкой Бундеслиги и сборной Польши Роберт Левандовский вышел в стартовом составе команды. Однако первыми забили хозяева. Классная контратака удалась Венгрии. Только одна передача из глубины поля разрезала всех футболистов Польши. Адресатом такого паса стал Шаллай, который выбежал один на один с голкипером и открыл счет – 1:0.

Результативный тайм

Именно с таким минимальным счетом завершился первый тайм. Аж 5 голов ждали болельщиков во второй 45-минутке. На 53-й минуте хозяева неожиданно удвоили преимущество на табло. Салай лучше сыграл на добивании и во второй раз в матче шокировал голкипера Щенсны – 2:0.

Уже через семь минут польская сборная дважды отличилась в воротах соперника. Сначала Пйонтек в падении завершил быструю контратаку команды – 2:1.

А второй гол польской сборной забил Юзвяк. Футболист ударом в дальний угол ворот сравнял счет – 2:2. Интересно, что оба автора голов вышли на замену во втором тайме. Главный наставник угадал с игроками.

На 78-й минуте венгерская команда снова повела в счете. Орбан откликнулся на дальней штанге после передачи с фланга и вывел сборную вперед – 3:2.

Однако спасителем Польши стал Левандовский. Роберт остановил прострел с фланга в штрафной соперника и вколотил мяч под перекладину – 3:3.

Польша и Венгрия завершили матч мировым и поделили очки в матче.

Венгрия – Польша видеообзор