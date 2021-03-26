У суботу, 27 березня, Португалія спробує перемогти Сербію у 2 турі відбору на чемпіонат світу-2022. Букмекери оцінили шанси збірних на успіх у цьому протистоянні.

Сербія – Португалія: перед матчем

Обидві збірні у стартовому турі відбору на чемпіонат світу-2022 святкували перемогу. Португалія лише завдяки автоголу захисника Азербайджану Максима Медведєва здобули успіх у цій зустрічі. Сербським футболістам вдалось втримати звитягу у бойовому матчі з Ірландією (3:2). Голи в активі сербської команди забивали Душан Влаховіч та Александар Мітровіч.

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Команди 6 разів зустрічались на футбольному полі. Тут повною перевагою володіють португальці – 3 перемоги. Ще три зустрічі завершились нічиєю. У доробку Сербії немає жодної звитяги.

Португальські футболісти на чолі з Кріштіану Роналду наколотили у ворота суперника 11 голів, а серби забили 7 м'ячів.

Найрезультативніший матч між збірними був проведений 7 вересня 2019 року. У ньому португальська збірна перемогла сербів з рахунком 2:4.Сталось це у 5 турі групового раунду чемпіонату Європи.

Матч 2 туру відбору на чемпіонат світу-2022 Сербія – Португалія відбудеться 27 березня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.

Прогноз від Favbet

Букмекери віддають перевагу португальській збірній – 1,75. У звитягу сербів, які будуть господарями у цій зустрічі, вірять значно менше – 5,00. Не виключено, що фанати зможуть побачити 4 нічию в історії протистоянь цих збірних – 3,75.

Швидше за все матч завершиться з рахунком 0:2 на користь підопічних Фернанду Сантуша – 7,20. На мінімальну перемогу команди Драгана Стойковича (1:0) можна зробити ставку з коефіцієнтом 12,00.

Першими рахунок у зустрічі відкриють футболісти Португалії – 1,54. А от те, що першими засмутять голкіпера португальців сербські гравці – 2,92.

Букмекери віддають 2,70 на пенальті у зустрічі. А на червону картку у поєдинку 4,60.

Не дивно, але найбільше експерти віддають шансів на гол головній зірці матчу Кріштіану Роналду – 1,90. Не слід списувати з авторів результативних ударів Андре Сілву – 2,50. На те, що своє прізвище на табло запише нападник Ліверпуля Діогу Жота – 2,80.

Хто заб'є за Сербію? Александар Мітровіч та Душан Влаховіч зможуть знову допомогти збірній вирвати перемогу. На їх голи стоять коефіцієнти 3,50 та 4,50 відповідно.