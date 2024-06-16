Главные фавориты начинают путь: онлайн-трансляция матча Сербия – Англия

Сборные Сербии и Англии сыграют в последнем матче воскресенья на чемпионате Европы 16 июня 2024 года. Трансляцию игры в Гельзенкирхене можно смотреть онлайн на сайте 24 канала.

В воскресенье, 16 июня, пройдут матчи первого тура группы С на Евро-2024. Участниками встречи в Гельзенкирхене станут вице-чемпионы Европы Англия и дебютанты турнира Сербия, пишет 24 Канал.

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Старт фаворитов Евро

Англию считают главным претендентом на победу в турнире. Англия подобрала очень мощный состав, а на прошлом ЧЕ проиграла в финале лишь по пенальти.

Кроме того, подопечные Саутгейта без проблем прошли квалификацию, не проиграв ни матча и дважды одолев Италию. Теперь же "три льва" оказались в довольно боевой группе, но каждый из соперников существенно уступает классом англичанам.

Сербия же формально является дебютантом чемпионатов Европы, хотя ее страна-предшественница Югославия не раз играла на Евро. На этот раз команда Драгана Стойковича пробилась на форум самостоятельно, заняв второе место в не слишком тяжелой группе.

Но состав у балканцев довольно приличный, чтобы попасть в плей-офф. Тем более к Евро сербы подошли без серьезных кадровых потерь. В Англии же под вопросом в первом туре остаются Стоунз и Шоу.

Ориентировочные составы:

: В. Милинкович-Савич – Миленкович, Велькович, Павлович – Живкович, С. Милинкович-Савич, Лукич, Костич – Тадич – Митрович, Влахович.: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи – Александер-Арнольд, Райс, Беллингем, Триппьер – Фоден, Кейн, Сака.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Сербия – Англия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также прямая трансляция Евро-2024 будет доступна на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия – Англия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.