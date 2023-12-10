В субботу, 9 декабря, Симон Вукчевич собирался выехать с территории Сербии. Во время осмотра в его автомобиле были найдены пистолет и 126 пуль.

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Вукчевичу объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного законом об оружии. Бывшего футболиста будут содержать под стражей 30 суток.

Зажигал в Спортинге, но провалился в Карпатах

Симон Вукчевич считался одним из самых талантливых черногорских футболистов. На футбольном поле он играл преимущественно вингера или атакующего полузащитника. Вукчевич обратил внимание на себя благодаря выступлениям за белградский Партизан, с которым дважды выигрывал чемпионат Сербии и Черногории (2003, 2005).

После не очень удачного вояжа в российский Сатурн, подписал контракт с лиссабонским Спортингом. В составе португальского клуба отыграл четыре сезона. Был обладателем Кубка и дважды Суперкубка Португалии.

В 2011 – 2013 годах защищал цвета английского Блэкберна. Во львовские Карпаты присоединился в конце февраля 2013 года. Однако за "львов" сыграл всего 2 матча, после чего расторг контракт.

Весной 2018 завершил карьеру. В составе сборной Черногории сыграл 45 матчей, в которых забил 2 гола.