У суботу, 9 грудня, Сімон Вукчевич збирався виїхати з території Сербії. Під час огляду в його автомобілі було знайдено пістолет та 126 куль.

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Вукчевичу оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого законом про зброю. Колишнього футболіста триматимуть під вартою 30 діб.

Запалював у Спортингу, але провалився в Карпатах

Сімон Вукчевич вважався одним з найталановитіших чорногорських футболістів. На футбольному полі він грав переважно вінгера або атакувального півзахисника. Вукчевич привернув увагу до себе увагу завдяки виступам за белградський Партизан, з яким двічі вигравав чемпіонат Сербії та Чорногорії (2003, 2005).

Після не дуже вдалого вояжу до російського Сатурна, підписав контракт з лісабонським Спортингом. У складі португальського клубу відіграв чотири сезони. Був володарем Кубка та двічі Суперкубка Португалії.

У 2011 – 2013 роках захищав кольори англійського Блекберна. До львівських Карпат приєднався наприкінці лютого 2013 року. Проте за "левів" зіграв лише 2 матчі, після чого розірвав контракт.

Навесні 2018 року завершив кар'єру. У складі збірної Чорногорії зіграв 45 матчів, у яких забив 2 голи.