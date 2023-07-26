Футболист "молодежки" Украины отличился дебютным голом в Шотландии
Во вторник, 25 июля, состоялся матч Кубка шотландской лиги между Сент-Джонстон и Эйр Юнайтед. Среди авторов глав свою фамилию в протокол записал 21-летний полузащитник хозяев.
Максим Кучерявый вышел в стартовом составе Сент-Джонстона. В конце первого тайма украинец сравнял цифры на табло, ведь первым нули размочили гости благодаря голу Стангера, пишет 24 канал.
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Гол украинца не помог продолжить борьбу в Кубке
Это дебютный гол украинца в футболке шотландского клуба.
Однако во втором тайме Эйр Юнайтед во второй раз в поединке повел в счете, зафиксировавшем финальный свисток – 1:2 в пользу гостей.
Клуб 21-летнего украинского футболиста не только проиграл, но и вылетел из розыгрыша Кубка.
Что известно о карьере Максима Кучерявого
- Воспитанник киевского футбола, который в 2021 году уехал играть в Шотландию.
- С того момента трижды ездил в аренду в местные клубы.
- В мае 2023 вернулся в Сент-Джонстон.
- Его контракт с этим шотландским клубом рассчитан до конца мая 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.
- Кудрявый имеет за своей спиной 2 матча за "молодежку" Украины U-21, в которых забил 1 гол. Также выступал за сборную U-17.